СК предоставил госзащиту Цеповязу

Следственный комитет взял члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза под госзащиту в качестве свидетеля по делу экс-начальства амурской колонии, в которой бандит ел шашлыки и крабов, сообщил адвокат Генрих Хачатуров.

По его словам, член кущевской банды Алексеев, который выполнял силовое сопровождение акций, написал явку с повинной и рассказал о вымогательствах, которые были совершены ОПГ. В частности, он рассказал о роли участников банды – Стрельцова, Стришние и Цеповяза, передает РИА «Новости».

Адвокат добавил, что Цеповяза не этапировали, он находится в омской колонии.

«Его должны были этапировать в Ростов – не этапировали. Следствие получило документы из Следственного комитета, из центрального аппарата, о том, что он по уголовному делу, где привлекается руководство амурской колонии, где он там крабов ел, что он там является свидетелем и в отношении него оформлена программа госзащиты», – заявил Хачатуров.

По его словам, теперь его нельзя этапировать без разрешения центрального аппарата СК, поэтому следственные действия по делу о вымогательстве идут в омской колонии.

Напомним, в колонии, где отбывал наказание Цеповяз, было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ИК-3 после публикаций фото, на которых тот ест икру, крабов и держит мобильный телефон.

В июле 2019 года бывшему начальнику колонии и его заместителю предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

Член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по делу о массовых убийствах в станице Кущевской. Всего по делу «банды Цапка» осуждено 12 человек.