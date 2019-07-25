Экс-главе амурской колонии предъявили обвинения из-за привилегий Цеповязу

Экс-начальнику колонии в Амурской области и его заместителю, которые создали одному из лидеров кущевской ОПГ Вячеславу Цеповязу привилегированные условия отбывания наказания, предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Куренной сообщил, выступая на официальном интернет-канале ведомства «Эфир», что «бывшему начальнику колонии и его заместителю предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий». В данный момент проверяется «законность процессуальных решений», передает РИА «Новости».

Отмечается, что в одном производстве с делом о привилегиях Цеповяза соединены уголовные дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ИК-3 из-за неправомерного предоставления трем осужденным дополнительных свиданий с родственниками, незаконного допуска на режимную территорию исправительной колонии строгого режима посторонних лиц.

Напомним, в колонии, где отбывал наказание Цеповяз, было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ИК-3 после публикаций фото, на которых тот ест икру, крабов и держит мобильный телефон.