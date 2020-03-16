Экономист рассказал о влиянии снижения ставки ФРС США на рубль

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16 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 13:55  |  vz.ru
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Россия подготовилась к кризису лучше, чем шесть лет назад

Мировые центробанки предпринимают беспрецедентные меры по тушению пожараФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Рыночные качели заставляют страны принимать беспрецедентные меры для спасения своей финансовой системы. Американский регулятор впервые с 2008 года вливает на рынок беспрецедентные 1,5 трлн долларов. Как Россия готова к шоковой ситуации и вернется ли рубль к 61 за доллар, как прогнозирует американский банк Goldman Sachs?  Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

Верующим и священникам предписано блюсти гигиену и следить за здоровьем. Храмы пока не закрываютФото: Петр Ковалев/ТАСС
Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса, такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видеорежим по всему миру – католики, протестанты и некоторые православные. Останутся церковные двери в России на Пасху открытыми? Подробности...
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Как были придуманы «древние украинцы»

Те, кто в свое время сами называли себя русскими служивыми людьми, внезапно оказались этническими украинцамиФото: Юзеф Брандт
«Если бы жителя Киева первой половины XVII века спросили: «Ты на УкрАине живёшь?», он бы ответил: «Да». «А ты украинец? Нет, я руський». Или «Нет, русин». Историк Федор Гайда рассказал газете ВЗГЛЯД о реальном, а не придуманном современными киевскими политиками, происхождении слов «Украина» и «украинец», и объяснил, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси». Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Наступает эпидемия информационного и духовного вирусов

Заурбек Хугаев, политолог, руководитель регионального представительства Молодежного отделения Российского общества политологов (МолРОП) в Республике Северная Осетия – Алания
Эпидемия отрицания итогов Второй мировой войны пришла и на постсоветское пространство. А что будет через 30 или 50 лет? Это только один из аспектов каждодневной информационной и духовной войны, которая ведется против России. Подробности...

Россия нанесла контрудар по экономике США

Никита Коваленко, политический обозреватель
Главным проигравшим в ситуации со срывом сделки ОПЕК+ и обвалом нефтяных цен стала Америка. Впервые за многие годы России удалось предпринять реальные встречные меры, нанеся ощутимый урон американской экономике. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Кому выгоден «культ личности» Путина

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Россия – не Восток и не Запад, но может быть у нас тоже есть тяга к культу личности? Либералы-западники убеждены в этом: русские для них – это рабский народ, поклоняющийся своим правителям. Но это абсолютная ложь – русские один из самых вольнолюбивых народов. Подробности...
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      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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              Экономист рассказал о влиянии снижения ставки ФРС США на рубль

                 16 марта 2020, 13:32
              Фото: Michael Nagle/XinHua/Global Look Press
              Текст: Иван Абакумов

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              «Решение ФРС обнулить ставку могло бы поддержать курс рубля, но этому препятствуют низкие цены на нефть и коронавирус», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Владимир Назаров. Так он прокомментировал решение американской Федеральной резервной системы обнулить базовую процентную ставку для борьбы с последствиями влияния коронавируса на экономику США.

              «Мера, направленная на удешевление кредитования, носит беспрецедентный и пожарный характер, – сказал директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров. – Ставка снижается очень значительно. ФРС сейчас будет предоставлять крайне большие объемы ликвидности. Они заявляли о 3,5 триллионах долларов, которые будут выделены американским банкам».

              По словам собеседника, такая мера направлена на предотвращение паники на рынках и сжатия ликвидности, когда банки перестают доверять и кредитовать друг друга. Чтобы предотвратить такой сценарий, ФРС, по сути, начинает кредитовать банки, стимулируя их давать деньги друг другу.

              «Но прямого и значимого влияния на экономику России эта мера не окажет. Основное негативное влияние на рубль осуществляют цены на нефть. А на них, в свою очередь, повлияли два фактора – коронавирус и ожидание рынками падения ВВП. Сейчас мы видим очень «тяжелые» цифры по Китаю – там за два месяца на 14% упало производство, и на 20% сфера услуг. Если эта ситуация повторится в США, если там будут такие же цифры, то в этом году стоит ожидать глобальной рецессии», – отметил Назаров.

              «Рынки к этому готовятся заранее, цены на нефть в любом случае упали бы. Этому также способствует отсутствие сделки ОПЕК+. В результате именно эти факторы оказывают влияние на российский рубль», – продолжил собеседник.

              По его словам, решение ФРС в теории могло бы поддержать рубль, «потому что долларов много и ликвидность большая», но низкие цены на нефть и пандемия препятствуют этому. «Пока не уйдет коронавирус, пока не будет сбалансирован рынок нефти – давление на рубль будет продолжаться», – заключил Назаров. 

              Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с последствиями влияния коронавируса на экономическую активность в США, а также объявила о начале политики количественного смягчения.

              Так, по словам президента США Дональда Трампа, ФРС решила потратить 500 млрд долларов на американские гособлигации и 200 млрд долларов на ипотечные ценные бумаги.

              На фоне обнуления ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США баррель нефти Brent подешевел до 32,11 доллара.

              По мнению главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, ФРС таким образом действует на опережение: «Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача – предотвратить мировую рецессию». 

              Ранее ФРС США обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с последствиями влияния коронавируса на экономическую активность в США, а также объявила о начале политики количественного смягчения.

              Так, по словам президента США Дональда Трампа, ФРС решила потратить 500 млрд долларов на американские гособлигации и 200 млрд долларов на ипотечные ценные бумаги.

              На фоне обнуления ставки баррель нефти Brent подешевел до 32,11 доллара.

              По мнению главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, ФРС таким образом действует на опережение: «Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача – предотвратить мировую рецессию». 

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