Экономист рассказал о влиянии снижения ставки ФРС США на рубль

«Решение ФРС обнулить ставку могло бы поддержать курс рубля, но этому препятствуют низкие цены на нефть и коронавирус», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Владимир Назаров. Так он прокомментировал решение американской Федеральной резервной системы обнулить базовую процентную ставку для борьбы с последствиями влияния коронавируса на экономику США.

«Мера, направленная на удешевление кредитования, носит беспрецедентный и пожарный характер, – сказал директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров. – Ставка снижается очень значительно. ФРС сейчас будет предоставлять крайне большие объемы ликвидности. Они заявляли о 3,5 триллионах долларов, которые будут выделены американским банкам».

По словам собеседника, такая мера направлена на предотвращение паники на рынках и сжатия ликвидности, когда банки перестают доверять и кредитовать друг друга. Чтобы предотвратить такой сценарий, ФРС, по сути, начинает кредитовать банки, стимулируя их давать деньги друг другу.

«Но прямого и значимого влияния на экономику России эта мера не окажет. Основное негативное влияние на рубль осуществляют цены на нефть. А на них, в свою очередь, повлияли два фактора – коронавирус и ожидание рынками падения ВВП. Сейчас мы видим очень «тяжелые» цифры по Китаю – там за два месяца на 14% упало производство, и на 20% сфера услуг. Если эта ситуация повторится в США, если там будут такие же цифры, то в этом году стоит ожидать глобальной рецессии», – отметил Назаров.

«Рынки к этому готовятся заранее, цены на нефть в любом случае упали бы. Этому также способствует отсутствие сделки ОПЕК+. В результате именно эти факторы оказывают влияние на российский рубль», – продолжил собеседник.

По его словам, решение ФРС в теории могло бы поддержать рубль, «потому что долларов много и ликвидность большая», но низкие цены на нефть и пандемия препятствуют этому. «Пока не уйдет коронавирус, пока не будет сбалансирован рынок нефти – давление на рубль будет продолжаться», – заключил Назаров.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с последствиями влияния коронавируса на экономическую активность в США, а также объявила о начале политики количественного смягчения.

Так, по словам президента США Дональда Трампа, ФРС решила потратить 500 млрд долларов на американские гособлигации и 200 млрд долларов на ипотечные ценные бумаги.

На фоне обнуления ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США баррель нефти Brent подешевел до 32,11 доллара.

По мнению главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, ФРС таким образом действует на опережение: «Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача – предотвратить мировую рецессию».

Ранее ФРС США обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с последствиями влияния коронавируса на экономическую активность в США, а также объявила о начале политики количественного смягчения.

Так, по словам президента США Дональда Трампа, ФРС решила потратить 500 млрд долларов на американские гособлигации и 200 млрд долларов на ипотечные ценные бумаги.

На фоне обнуления ставки баррель нефти Brent подешевел до 32,11 доллара.

По мнению главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, ФРС таким образом действует на опережение: «Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача – предотвратить мировую рецессию».

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