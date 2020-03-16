Кудрин оценил значение обнуления ставки ФРС США для мировой экономики

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил значение обнуления ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США для мировой экономики.

«ФРС США действует на опережение. Это поддержка для экономики США, но и сигнал для всей мировой экономики. Задача – предотвратить мировую рецессию», – написал в своем Twitter Кудрин.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с последствиями влияния коронавируса на экономическую активность в США, а также объявила о начале политики количественного смягчения.

Так, по словам президента США Дональда Трампа, ФРС решила потратить 500 млрд долларов на американские гособлигации и 200 млрд долларов на ипотечные ценные бумаги.

На фоне обнуления ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США баррель нефти Brent подешевел до 32,11 доллара.

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