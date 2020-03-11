Молдавия и Россия сыграют футбольный матч без зрителей из-за коронавируса

Молдавская федерация футбола сообщила, что товарищеская встреча между национальными командами Молдавии и России, запланированная на 31 марта, будет сыграна при пустых трибунах.

Накануне власти Молдавии ввели запрет на проведение массовых мероприятий в стране до 1 апреля из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну заявила, что будут отменены все культурные, социальные и спортивные события, передает «Чемпионат».

Матч Молдавия – Россия пройдет в Кишиневе на стадионе «Зимбру». 31 марта в 19.45 мск.

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее количество инфицированных коронавирусом в мире составило 113 тыс. 702 человека, из них 80 тыс. 924 человека – в Китае.

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