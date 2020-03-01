Ученые заявили о пользе «серфинга» в интернете во время работы

Серфинг в интернете в промежутке между рабочими задачами может полезен, так как это повышает уровень удовлетворенности работой, пишет австрийский журнал Der Standard со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Computers in Human Behaviour.

Нередко сотрудники во время работы используют интернет в личных целях, и это явление получило название cyberloafing, то есть бездельничанье в интернете, передает RT текст статьи австрийского издания.

Многие работодатели считают, что это уменьшает производительность труда, и блокируют некоторые сайты и соцсети, либо устанавливают строгие правила использования интернетом. Однако исследование, опубликованное профессиональным журналом Computers in Human Behaviour, показало, что немного полениться в интернете может быть даже полезно.

Если подходить к этому процессу с умом, можно добиться того, чтобы короткие паузы помогали лучше сфокусироваться на новой задаче или справиться со стрессом, которые связаны с работой, пишут в исследовании.

Команда исследователей пронаблюдала за поведением 258 американских студентов, изучила их уровень удовлетворенности работой, желание уволиться, а также негативный опыт, связанный с агрессией на рабочем месте. Выяснилось, что те, с кем плохо обращались, были менее довольны своей работой.

Но при этом люди, с которыми плохо обходились на работе, но при этом они имели возможность между делом посидеть в интернете и проверить личную почту, оказались более довольны своей работой, и реже проявляли стремление ее сменить.

В то же время указывается, что само по себе бездельничанье в интернете тоже может становиться причиной стресса – к примеру, если человек не состоит в штате и имеет возможность выполнить поставленную перед ним задачу в любое время. Тогда каждая минута лени означает, что у человека останется меньше времени на решение рабочих задач.

65% участников исследования признали, что хотели бы немного времени тратить на проверку личной почты или общение в соцсетях во время работы. Исследователи считают, то сокращение стресса за счет бездельничанья в сети может привести к росту продуктивности.

По мнению исследователя из университета Вирджинии Эндрю Бенетта, минутные паузы могут помочь сотруднику почувствовать прилив энергии и повысить производительность на более длительное время. Однако значение также имеет, чем именно заполнить такие паузы. Исследователи заметили, что работники чувствовали себя менее уставшими и пребывали в хорошем настроении, когда смотрели смешные видео, однако те, кто смотрел их на протяжении пяти – девяти минут, уже не могли вернуться к тому уровню концентрации и внимательности, с которого начинался их рабочий день.