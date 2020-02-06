Военная версия «арктического тягача» приступила к испытаниям

Опытный образец военной версии транспортера ДТ-3ПМ, предназначенного для перевозки личного состава в условиях Арктики, создан и проходит приемочные испытания, заявил официальный представитель концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) (входит в «Ростех»).

«Конструкция транспортера в инициативном порядке доработана под требования Минобороны России. Изготовленный опытный образец машины, оборудованный для перевозки личного состава, проходит приемочные испытания», – передает РИА «Новости» слова представителя концерна.

В УВЗ добавили, что после успешного завершения испытаний малого двухзвенного транспортера ДТ-3ПМ гражданского назначения в условиях Севера начаты переговоры с организациями топливно-энергетического комплекса о заказах на поставку машин.

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