Москвичей предупредили о возвращении зимы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, какая погода ожидается в столичном регионе на следующей неделе.

«Сегодня на север Скандинавии выйдет активный циклон, который постепенно изменит погоду в столичном регионе. Однако сегодня пока без осадков, а вот в праздничный день погода испортится окончательно. Температура понизится: в столице ночью около 0, местами возможна гололедица. В дневные часы +2...+4. Будет резко и сильно падать атмосферное давление. К вечеру воскресного дня столбики барометров в столице покажут 730 мм, что существенно ниже нормы», – передает RT слова Леуса.

Он отметил, что в первый день новой недели циклон продолжит свой путь на восток и столица «окажется в его тыловой части».

«Будет по-прежнему облачно и ветрено, но ветер уже не такой сильный, а осадки менее интенсивные. Ночью пройдет слабый снег, температура воздуха опустится до 0...-2 °С, местами вновь образуется гололедица. Днем – все те же +2...+4. Окончательно улучшится погода в первый день короткой рабочей недели, стараниями антициклона в облаках появится много прояснений. Будет довольно солнечно, осадки прекратятся», – пояснил синоптик.

По его словам, со среды и до пятницы «столицу оккупируют циклоны».

«Погода вновь станет облачная, пройдут осадки, а температура воздуха в дневные часы в среду и четверг довольно высока, +3...+5, а вот в пятницу почувствуем некое возвращение зимы: ночью будет 0...-2 на фоне небольшого снега, днем же на фоне осадков в смешанной фазе всего лишь +1...+3», – заключил Леус.

Ранее россиянам предсказали резкое ухудшение погоды в праздники.

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