Россиянам предсказали резкое ухудшение погоды в праздники

Из-за прихода с запада на европейскую территорию России глубокого циклона погода начнет портиться, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Паршина рассказала, что уже в субботу, 22 февраля, в Мурманской области мокрый снег, сильная гололедица на дорогах и ветер, передает «Российская газета».

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях дождь и мокрый снег. В ночь на 23 февраля там сильные осадки. В Архангельской области 22 и 23 февраля дождь со снегом, гололед, сильный ветер, а в Ненецком округе метель.

Непогода затронет и Вологодскую область: в праздничный день там дождь со снегом и гололед. В ночь на 23 февраля сильные осадки ожидаются в Карелии.

23 и 24 февраля атмосферный фронт циклона дойдет до восточных районов европейской территории: метель ожидается в Коми, 24 февраля в зоне непогоды окажется и Поволжье.

Еще один циклон придет с Балкан, потому 24 февраля погода испортится и на юге.

В центральной части России 22 февраля погода еще без осадков, днем до +5 градусов, но 23 февраля пройдет дождь и мокрый снег, хотя и будет тепло – днем +2-4 градуса. 24 февраля местами небольшие осадки, ночью около нуля, днем +2-4 градуса.

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