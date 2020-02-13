Финский журналист оценил похорошевшую Москву

Журналист финского телеканала YLE Эркка Микконен после поездки в Москву восхитился, как преобразился город с начала 2000-х годов.

«Когда я жил в Москве во время своей первой командировки в 2003 году, город казался отталкивающим. В запущенные парки и на неухоженные площади вовсе не хотелось идти. Казалось, что большой, перегруженный транспортом город живет только по правилам автомобилистов», – приводит материал финского журналиста «ИноСМИ».

Он отметил, что центр столицы – это «больше не тот прежний затхлый советский город».

Журналист подчеркнул, что площади и парковые зоны в городе оформлены при участии международных архитектурных агентств, и они оживляют серые пейзажи. Он также добавил, что Москва значительно отличается от большинства российских городов.

По словам Микконена каток на ВДНХ «поразил своим великолепием». «Москвичам есть, где покататься. В городе работает еще пара таких же грандиозных катков», – говорится в его статье.

Ранее Микконен также восхитился российскими поездами.