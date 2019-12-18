Финский журналист восхитился российскими поездами

Журналист финского издания Yle Эркка Микконен рассказал, что в российских поездах его удивляет дружелюбие проводников, общительность пассажиров и четкое следование графику.

«Особенно хорошо путешествовать на поезде в России. В великой державе железных дорог на поездах преодолевают большие расстояния. Персонал железных дорог создает атмосферу старого мира», – говорится в статье, которую публикует «ИноСМИ».

Сразу при посадке, пишет журналист, проводники обещают позаботиться о пассажирах во время поездки, как минимум предложить им чай или кофе.

«Россияне, привыкшие путешествовать поездом, выстраиваются в очередь к «самовару» с кипятком, который обязательно есть и в новых поездах», – пишет Микконен.

Пассажиры, по наблюдениям журналиста, всегда общительные, независимо от того, едут ли они в купе или в плацкарте. «Пассажиры завязывают знакомства в любых вагонах. Чем дальше путешествие, тем теснее становятся знакомства», – подмечает автор.

«Я раз за разом поражаюсь точности поездов в России. Независимо от погодных условий поезда все время ходят по графику. Снежная буря не вызовет в России беспорядок в железнодорожном сообщении», – пишет журналист, объясняя это тем, что в России поддержка состояния железнодорожных путей не автоматизирована, и пути могут расчистить работники железной дороги в любое время.

«Я проехал на поезде тысячи километров по России и пересекал на поезде российскую границу. Я добрался по железной дороге до Мурманска и столицы южного Азербайджана Баку. Пока моей самой долгой поездкой был путь из Москвы в Центральную Азию, столицу Казахстана Астану. Я проехал три тысячи километров за 58 часов», – рассказал в своей статье автор.

Микконен добавил, что сейчас в России работают над новой и более быстрой железнодорожной связью между Москвой и Санкт-Петербургом, эту магистраль планируют дотянуть и до Хельсинки. Если проект будет реализован, то время пути между Москвой и финской столицей сократится до пяти часов.

О планах продлить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург до Финляндии ранее сообщил вице-премьер Максим Акимов.