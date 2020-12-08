В Госдуму решили внести новый законопроект о выходном 31 декабря

Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму новый законопроект о выходном дне 31 декабря, сообщил глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Нилов, являющийся одним из авторов проекта, сообщил в своем Telegram, что «предновогодние споры по поводу праздников, их длительности и целесообразности такой регулярной «кучности» выходных каждый год нервируют и страну в целом, и регионы», и потому появляется «вынужденная самодеятельность в решениях руководства каждого отдельного взятого субъекта огромной страны».

«При этом ценность нашего общего главного торжества на самом стыке нового и старого года никто, собственно, не оспаривает (...) Проект закона внесем на рассмотрение Госдумы через несколько часов», – добавил он.

В пояснительной записке указывается, что «предлагаемое отнесение 31 декабря вместо 8 января к нерабочим праздничным дням позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами».

Согласно действующей редакции ТК, Новогодние каникулы установлены 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января.

Отмечается, что правительство наделено правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря, однако такой перенос осуществляется не регулярно.

Предлагается, чтобы документ вступил в силу с 1 января 2024 года, так как 31 декабря в 2022 и 2023 годах выпадает на выходные дни.

Ранее правительство приняло решение, что последний день 2020 года будет рабочим, в отличие от следующего года, а регионы и предприятия могут сами определиться, будут ли работать 31 декабря.

Первым регионом, объявившим 31 декабря выходным днем, стала Белгородская область. Вслед за ней 31 декабря решили сделать выходным в Крыму, Мурманской области , Костромской области и Татарстане. Затем губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил 31 декабря нерабочим днем.