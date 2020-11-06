Кремль назвал единственный механизм урегулирования в Донбассе

Единственным механизмом для урегулирования ситуации в Донбассе является «нормандский» формат, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что обсуждение темы Донбасса с Францией и Германией стоит на повестке в России, передает РИА «Новости».

«По мере того, как фиксируется какое-то продвижение на треке реализации ранее достигнутых договоренностей, этот диалог интенсифицируется. По мере того, как происходит замедление выполнения договоренностей, он замедляется. Но, безусловно, этот диалог продолжается», – отметил он.

По его словам, «нормандский» формат – это единственный механизм, который может способствовать урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, «иного какого-то другого механизма у нас нет».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия, Украина) в 2020 году позволили добиться первых сдвигов в украинском урегулировании.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз направил Киеву сигнал о том, что нельзя менять последовательность Минских соглашений.

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил о фактическом выходе Украины из соглашения по Донбассу. ОБСЕ подтвердила блокирование Украиной решений Контактной группы по Донбассу.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик, а также разбиралась в том, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения.