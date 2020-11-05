Агентство по кибербезопасности США не выявило иностранного влияния на выборы Штаб Трампа потребовал приостановить подсчет голосов в нескольких штатах Появились данные о сохранении демократами большинства в Палате представителей 5 ноября 2020, 03:31

Фото: Louie Palu/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Демократическая партия США сохраняет большинство в Палате представителей Конгресса страны, сообщают СМИ. По информации NBC, из 435 мест демократы получают 227, республиканцы – 208. Не исключено, что Нэнси Пелоси из Демократической партии сохранит пост спикера палаты – это третья ступень в иерархии власти в США. При этом Real Clear Politics считает, что демократы твердо могут рассчитывать на 209 мест, республиканцы – на 182 места, судьба еще 44 мест не решена. После выборов 2018 года демократы получили 232 места, республиканцы – 197, одно место досталось члену Либертарианской партии, пять остались вакантными, передают РИА «Новости» и ТАСС. Выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

