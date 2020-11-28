В Феодосии установили памятник генералу Котляревскому

На набережной в Феодосии в субботу торжественно открыли памятник генералу от инфантерии, участнику русско-персидских и русско-турецкой войн Петру Колтяревскому.

В церемонии открытия принимали помощник президента России Владимир Мединский, замглавы Минобороны – начальник главного военно-политического управления ВС, генерал-полковник Андрей Картаполов, глава крымского парламента Владимир Константинов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает РИА «Новости».

После открытия монумента прошло его освящение. Памятник установили по инициативе Российского военно-исторического общества. Авторами памятника стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Строительство проведено в рамках нацпроекта «Культура».

Памятник представляет собой фигуру Котляревского на коне высотой в 4,5 метра. Полтора метра из них составляет постамент, три метра – скульптура. Памятник украшает орнамент персидского ковра в мозаичной технике.

Картаполов отметил, что открытие памятника – это событие, «наполненное глубоким побудительным смыслом, а потому очень волнительным и по-человечески трогательным». «Мы с гордостью говорим, что он был и есть легенда русской армии. В этом глубокий смысл непрерывности нашей истории, духовная связь поколений во имя и во славу России. Как и два столетия назад, лучшие сыны Отечества – офицеры и солдаты русской армии – продолжают оставаться необходимым гарантом мира и безопасности», – добавил представитель Минобороны.

Котляревский, как отметил Картаполов, брал крепости, которые считались неприступными. «Это дань памяти великому полководцу, про которого в последнее время нечасто вспоминали, а он того абсолютно заслуживает и достоин», – сказал замминистра.

Мединский подчеркнул, что Котляревский – «символ русского офицерства». «Про Петра Котляревского можно снять такие фильмы, у него была такая жизнь и судьба, которая не придет в голову ни одному сценаристу или писателю», – сказал он.

«Это защитник Кавказа, защитник интересов России на Кавказе, защитник от внешних врагов и посягательств... РВИО сделало хороший документальный фильм с актерами о Котляревском и русско-персидских и турецких войнах той эпохи... Фильм замечательный. Такая жизнь и судьба достойна и художественного фильма, потому что для современников Котляревский стоял в одном ряду с такими генералами, героями войны 1812 года, как Багратион, Милорадович, Барклай Де Толли», – заявил Мединский.

Между тем корабли Черноморского флота провели в субботу салютные залпы из орудий, выстроившись в парадную линию у берегов Феодосии.

«В рамках мероприятия на внешнем рейде порта Феодосия в линию парадной диспозиции были поставлены четыре корабля Черноморского флота, в том числе фрегат «Адмирал Макаров", малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и ракетный корабль на воздушной подушке «Самум». В ходе церемонии открытия памятника генералу Котляревскому для отдания воинских почестей группа боевых кораблей ЧФ произвела салютные залпы из корабельных орудий под гимн Российской Федерации», – цитирует сообщение Черноморского флота ТАСС.

Накануне корабли перешли из пунктов базирования на внешний рейд порта Феодосия.

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