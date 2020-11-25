В Крыму открыли дворец-замок «Ласточкино гнездо»

Один из самых узнаваемых символов Крыма, дворец-замок «Ласточкино гнездо» открыли после завершения реставрационных работ.

«Ласточкино гнездо» – это символ Крыма, уже на денежных знаках печатают как символ российского Крыма и Российской федерации. Узнаваемость объекта одна из самой высокой по стране, все знают, что находится в российской Ялте. Уверен, что это начало новой жизни такого замечательного объекта, как «Ласточкино гнездо» (...) Это событие демонстрирует процветание российского Крыма», – сказал на церемонии открытия дворца глава Крыма Сергей Аксенов, поблагодарив строителей за работу, передает РИА «Новости».

«Друзья, ресторанов не будет 100%. Выставки – пожалуйста, без вопросов… Уверен, что поток туристов здесь будет колоссальный. Сейчас посмотрели, что нужно реконструировать причалы, сделать инфраструктуру для прогулочных катеров, чтобы расширить возможность туристов посещать «Ласточкино гнездо», – отметил он.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская сообщила, что в замке будут проходить выставки уникальных работ, имеющие высокую художественную ценность. «Это будут авторы, имеющие мировой уровень в искусстве, скульптуре, живописи», – заявила она, уточнив, что плата за вход будет умеренной.

Ремонтно-реставрационные работы стоимостью более 87 млн рублей выполнены в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя, контракт с подрядчиком работ ООО «Дизайн» (Чувашская республика) был заключен в августе 2019 года. Строители-реставраторы выполнили усиление скального основания, фундамента, подпорной стенки, плиты балкона первого этажа, работы по ремонту кровли, устройству инженерных сетей и благоустройству. Проведена реставрация фасада с воссозданием декоративных элементов, подсветки фасада и скального основания. Воссоздано декоративное металлическое ограждение на балконе второго этажа по периметру башни дворца, окна и двери из массива дуба. Пол облицован гранитом, проведена реставрация интерьеров, в том числе камина с фамильным гербом.

Памятник истории и архитектуры замок «Ласточкино гнездо» с 2011 года находился в неудовлетворительном состоянии, его работа как музея была ограничена, доступ на смотровую площадку на высоте более 40 метров над морем был перекрыт из-за аварийного состояния плиты и фундамента. Ранее в замке находился ресторан. В 2014 году Скалу под «Ласточкиным гнездом» решили укрепить.

Первое упоминание о здании на отвесной Аврориной скале в поселке Гаспра относится к 1895 году, а в 1912 году, вместо ранее существовавшего деревянного строения, для нового владельца барона Рудольфа фон Штенгеля был построен миниатюрный замок в готическом стиле с башенками и стрельчатыми окнами. Архитектором стал талантливый зодчий Александр Шервуд, сын архитектора Владимира Шервуда, автора проекта здания Исторического музея на Красной площади. Пострадавшее в 1927 году от сильного землетрясения здание капитально отреставрировали в 60-х годах прошлого века, с тех пор масштабных реставрационных работ в замке не проводилось до 2017 года.

В октябре министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что в Крыму зафиксирован небывалый спрос на отдых в осенний период, загрузка объектов размещения в октябре достигла 90%.