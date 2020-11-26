Трампу и его детям предрекли тюрьму

Деятельность Дональда Трампа и его троих старших детей в компании Trump Organization может стать предметом уголовного преследования, существует высокая вероятность тюремного срока для нынешнего президента США, пишет Сандра Уорд в статье для немецкого издания Focus.

«Только президентство спасает Дональда Трампа от тюрьмы или от разорения», – приводятся в статье слова американского историка Тимоти Снайдера, передает РИА «Новости».

При этом в американских СМИ все чаще звучат прогнозы о скором тюремном заключении для троих детей действующего главы государства – Иванки, Дональда и Эрика. Они могут оказаться причастными к финансовым и налоговым нарушениям в Trump Organization, говорится в публикации.

Ранее демократ Джозеф Байден, провозгласивший себя «избранным президентом» США, сообщил, что не будет поддерживать разбирательства в отношении Трампа, когда тот покинет Белый дом.

Напомним, Трамп сообщил, что рекомендовал главе Управления общих служб Эмили Мерфи «делать все, что нужно» относительно первоначальных протоколов передачи президентских полномочий. Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем. Прежде Мерфи отказывалась признать Байдена победителем на выборах главы государства.

При этом Трамп не стал признавать результаты выборов. «Какое отношение имеет данное GSA разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел, касающихся того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики? Мы движемся на полной скорости», – заявил президент США.