Карабах назвал решение Сената Франции историческим Азербайджан назвал резолюцию Сената Франции «обычным листком бумаги» Пашинян отреагировал на резолюцию Сената Франции о признании Карабаха 25 ноября 2020, 21:48 Текст: Елизавета Булкина

Принятие Сенатом Франции резолюции с призывом к правительству о признании Нагорно-Карабахской республики является «историческим решением», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Решение Сената Франции историческое. Международное признание Арцаха [самоназвание Карабаха]) входит в международную повестку», – написал Пашинян на своей странице в Facebook. Напомним, Сенат Франции принял резолюцию, в которой призвал правительство признать Нагорный Карабах. Между тем, МИД страны заявил, что одностороннее признание Парижем независимости Карабаха не пойдет на пользу ни Армении, ни населению региона, ни самой Франции. МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики приветствовал принятую Сенатом Франции резолюцию о необходимости признания Карабаха.

