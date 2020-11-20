Пашаев отреагировал на дела о лжесвидетельстве

Бывший адвокат Эльман Пашаев заявил, что предупреждал свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

«Я им сказал, что если вы там не были, то вас привлекут к уголовной ответственности. Сейчас сделают биллинг мобильного телефона и установят, были они там или не были», – цитирует ТАСС Пашаева.

Адвокат также заявил, что считает дело Ефремова политическим заказом, поэтому не удивлен возбуждением дела о лжесвидетельстве.

В свою очередь адвокат потерпевших Александр Добровинский сообщил, что возбуждение дела о лжесвидетельствовании было ожидаемо. «Свидетели, которых я нашел, помогли вывести на чистую воду этих трех людей (лжесвидетелей). Надеюсь, это будет еще одним примером, как нельзя играть с правосудием», – сказал Добровинский.

В пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в отношении трех свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова возбуждены уголовные дела. Уточнялось, что речь идет о свидетелях, которых допрашивали по ходатайству адвоката Ефремова Пашаева. Также источник в правоохранительных органах сообщил, что полиция проверит бывшего Пашаева на подстрекательство к даче заведомо ложных показаний в суде.

Напомним, на заседании в Пресненском суде Пашаев зачитывал показания тайного свидетеля по имени Кобец, который подтверждал, что на момент смертельного ДТП актера не было за рулем. Позже он признался, что слеп на один глаз, а перед тем, как увидел аварию, пил пиво. Второй свидетель Гаев заявил, что после ДТП Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. Третий, Бадасян, сообщил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП.

Между тем сам Ефремов был этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5. Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Ефремов говорил, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО. Адвокат артиста рассказывал о планах Ефремова создать и развивать театр во время отбывания наказания.