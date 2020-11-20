Пашаев отреагировал на дела о лжесвидетельстве

Взгляд
20 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 19:33  |  vz.ru
Разделы

За жизнь в кредит мир заплатит разгоном инфляции

Мир ждет новая эпоха роста цен DADO RUVIC/REUTERS
Мировой госдолг давно вызывает озабоченность экономистов. Пандемия уже привела мир к его новому историческому рекорду. Долговой пузырь может рвануть в любом месте и в любое время – предугадать это невозможно. Однако способ избежать грядущей катастрофы есть: это разгон глобальной инфляции и применение финансовых репрессий. Подробности...
Перейти в раздел…

Германия начала забывать уроки Второй мировой войны

В Германии начали иначе трактовать подвиг Красной армии Eberhard Thonfeld/imago-images.de/Global Look Press
В Германии все активнее пытаются выхолостить ответственность своих предков за преступления нацизма. Так российский МИД отреагировал на слова посла ФРГ в Вильнюсе о том, что целью Красной армии было принести на немецкую землю «сталинское правление». Это заявление – демарш отдельно взятого дипломата, который решил подыграть русофобам, задающим тон в Прибалтике, или же такова новая линия поведения Берлина? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Нюрнбергский трибунал работает до сих пор

Трибунал в Нюрнберге стал образцом для всех последующих процессов подобного рода Виктор Кинеловский/Фотохроника ТАСС
Ровно 75 лет назад, 20 ноября 1945 года, начался Нюрнбергский процесс (трибунал). Главный суд над нацистскими военными преступниками и элитой Третьего рейха проводился в чрезвычайных условиях и по особым правилам. Это одна из многих причин, по которым результаты данного трибунала имеют особую важность и значение до наших дней. Подробности...
Перейти в раздел…

Британия перевооружается для войны нового типа

Солдат у Англии мало, зато их эффективность растет за счет современного оружия Ministry of Defence UK
К 2024 году обычный британский пехотинец по своему оснащению будет напоминать солдата из фантастических фильмов. Такие прогнозы звучат в Лондоне после того, как премьер Борис Джонсон решил резко увеличить военный бюджет. Войска Ее Величества вооружатся лазерами, планируется запуск ракет в космос, формируется и командование боевых хакеров. С кем собралась воевать Британия? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский и Запад хотят эпидемии в Донбассе

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Киев, Париж, Берлин будут настаивать на том, чтобы открыть пункты пропуска между Украиной и Донбассом. Ведь чем больше жителей ЛДНР заболеют ковидом, тем лучше для недоброжелателей республик. Подробности...

Реальная политика требует жертв

Алексей Алешковский, сценарист
Разбудите пещерный национализм, закутайте его в белые демократические одежды, вручите ему знамя борьбы с коррупцией и начинайте считать жертвы. Погибшие солдаты, сожженные дома, убитые мирные жители, отчаявшиеся беженцы – вот инструменты Большой игры. Подробности...

Признание «закона Родченкова» противоречит Конституции России

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Реформа взаимоотношений российского спорта с международным давно назрела. Олимпийское движение уже много лет не имеет ничего общего с принципами Пьера де Кубертена – и вспоминать о них моветон. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Санду провоцирует Россию

Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

Перейти в раздел…

Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
Подробности...

Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
Подробности...

В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
Подробности...
Перейти в раздел…
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
Перейти в раздел…
Верите ли вы в светлое будущее российского футбола?
  • Верил и буду верить

  • Перестал верить после последних игр

  • Никогда не верил
Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан Армении

  • Армения Азербайджану

  • Никто никому
Как изменятся отношения между Москвой и Кишиневом после избрания Майи Санду на пост президента Молдавии?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Останутся такими же
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Казахстан решил выйти из соглашения с Россией о пусках ракет
    Алиев отреагировал на претензии Армении в адрес России Мишустин поправил научного работника, назвавшего Путина его коллегой Европа открестилась от стремлений покинуть НАТО и разорвать альянс с США Вакцину «Спутник V» назвали чрезвычайно эффективной
    Путин заявил о тревожных тенденциях в экономике Санду не признала долги за российский газ для Приднестровья Названа кандидатура нового посла Украины в США Найден подавляющий коронавирус напиток
    Белорусская оппозиция отреагировала на слова Алексиевич о тайном совете Посольство Армении в Италии заявило о признании независимости Карабаха Пизой Лукашенко пообещал избавиться от бело-красно-белой символики Доктор Комаровский оценил риск заражения коронавирусом от переболевшего

    Главная тема


    Смертную казнь для нацистов в Нюрнберге требовал только СССР

    громкое ДТП


    Против лжесвидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела

    газопровод в Европу


    Немецкий бизнес призвал США отказаться от санкций против «Северного потока – 2»

    летальные последствия


    Стало известно о массовой гибели людей от употребления антисептиков

    Видео

    новый вид санкций


    Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

    тайны разведки


    Российский агент задал ФБР неразрешимую загадку

    эффект эмбарго


    Почему российские яблоки не победили импортные

    социальные сети


    Турецкие роботы натравливают армян на русских

    прерывание беременности


    Почему россиянки отказываются от абортов

    тотальная эпидемия


    Сергей Миркин: Зеленский и Запад хотят эпидемии в Донбассе

    пещерный национализм


    Алексей Алешковский: Реальная политика требует жертв

    реформа взаимоотношений


    Дмитрий Грунюшкин: Признание «закона Родченкова» противоречит Конституции России

    на ваш взгляд


    Верите ли вы в светлое будущее российского футбола?

    Пашаев отреагировал на дела о лжесвидетельстве

    20 ноября 2020, 18:29

    Текст: Ксения Панькова

    Бывший адвокат Эльман Пашаев заявил, что предупреждал свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

    «Я им сказал, что если вы там не были, то вас привлекут к уголовной ответственности. Сейчас сделают биллинг мобильного телефона и установят, были они там или не были», – цитирует ТАСС Пашаева.

    Адвокат также заявил, что считает дело Ефремова политическим заказом, поэтому не удивлен возбуждением дела о лжесвидетельстве.

    В свою очередь адвокат потерпевших Александр Добровинский сообщил, что возбуждение дела о лжесвидетельствовании было ожидаемо. «Свидетели, которых я нашел, помогли вывести на чистую воду этих трех людей (лжесвидетелей). Надеюсь, это будет еще одним примером, как нельзя играть с правосудием», – сказал Добровинский.

    В пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в отношении трех свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова возбуждены уголовные дела. Уточнялось, что речь идет о свидетелях, которых допрашивали по ходатайству адвоката Ефремова Пашаева. Также источник в правоохранительных органах сообщил, что полиция проверит бывшего Пашаева на подстрекательство к даче заведомо ложных показаний в суде.

    Напомним, на заседании в Пресненском суде Пашаев зачитывал показания тайного свидетеля по имени Кобец, который подтверждал, что на момент смертельного ДТП актера не было за рулем. Позже он признался, что слеп на один глаз, а перед тем, как увидел аварию, пил пиво. Второй свидетель Гаев заявил, что после ДТП Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. Третий, Бадасян, сообщил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП.

    Между тем сам Ефремов был этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5. Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Ефремов говорил, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО. Адвокат артиста рассказывал о планах Ефремова создать и развивать театр во время отбывания наказания.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •