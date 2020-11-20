Пашаева проверят на подстрекательство к лжесвидетельству по делу Ефремова

Полиция проверит бывшего адвоката Эльмана Пашаева на подстрекательство к даче заведомо ложных показаний в суде по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По Пашаеву будет проведена проверка на его причастность к организации даче заведомо ложных показаний тремя свидетелями, которых он сам привел в суд», – сообщил источник ТАСС.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в отношении трех свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова возбуждены уголовные дела. Уточнялось, что речь идет о свидетелях, которых допрашивали по ходатайству адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.

Напомним, на заседании в Пресненском суде Пашаев зачитывал показания тайного свидетеля по имени Кобец, который подтверждал, что на момент смертельного ДТП актера не было за рулем. Позже он признался, что слеп на один глаз, а перед тем, как увидел аварию, пил пиво. Второй свидетель Гаев заявил, что после ДТП Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. Третий, Бадасян, сообщил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП.

Между тем сам Ефремов был этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5. Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Ефремов говорил, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО. Адвокат артиста рассказывал о планах Ефремова создать и развивать театр во время отбывания наказания.