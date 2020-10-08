Зампостпреда России при ООН рассказал о возможных сценариях реформы Совета Безопасности

Необходимо повысить репрезентативность Совета Безопасности, его реформа не исключена, считает первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, сейчас в Совбезе непропорционально силен голос западных государств.

«Реформа Совета Безопасности совсем не исключена, и я бы не сводил ее к таким радикальным моментам, как расширение числа постоянных членов Совбеза, покушение на прерогативы «пятерки», - заявил Полянский в ходе онлайн-дискуссии международного клуба «Валдай», приуроченной к 75-летнему юбилею основания ООН, «Какой мы видим ООН в 21 веке?».



Он считает, что совсем необязательно, что реформа Совбеза будет идти именно таким образом: «Помимо того, что Совет Безопасности – это эффективный международный инструмент... но это еще и трибуна, важная, мощная. Поэтому задача состоит еще и в том, чтобы повысить репрезентативность Совета Безопасности».

По словам спикера, сейчас в Совете Безопасности «непропорционально силен» голос западных государств. «На моей памяти число членов Европейского Союза, включая тогда еще находившуюся в нем Великобританию, достигало 5 или 6 даже, получается, треть членов Совета Безопасности – страны Европейского Союза, у которых в принципе общая внешняя политика. Им было бы достаточно одного места с правом вето, которое есть, например, у Франции», – цитирует Полянского РИА «Новости».

По его словам, в ходе дискуссии страны Евросоюза «распределяют роли по кругу, говорят одни и те же вещи». «Создается впечатление, что весь мир так думает, а когда к дискуссии подключаются другие государства со своей позицией, то оказывается, что это совсем не так», – отметил спикер.

По его мнению, в Совете Безопасности ООН необходимо повысить долю африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы повесить его репрезентативность, чтобы СБ отражал «чаяния народов мира» и стал «более демократичным».

«Поэтому у нас не вызывает поддержки идея подключения к Совету Безопасности Германии и даже Японии. Потому что это западные страны, они разделяют одни и те же подходы, ничего нового Совет Безопасности от этого не получит. В то же время, например, Индия, Бразилия – крупные страны с большим населением, со своей политикой. Если мы возьмем Индию – конечно, трудно обсуждать серьезные вопросы без голоса этого государства», – заключил первый зампостпреда.