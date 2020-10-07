В Москве появится электронная база таксистов

В Москве в скором времени создадут цифровую базу таксистов, при этом данные о пассажирах передаваться в нее не будут, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города.

В Москве такси каждый день перевозят свыше 900 тыс. пассажиров, в год показатель составляет больше 330 млн, сообщили в департаменте, передает РИА «Новости».

Таксомоторную деятельность в столице осуществляют порядка 1 тыс. юрлиц и около 12 тыс. индивидуальных предпринимателей.

«За рулем такси должен быть профессионал, которому можно доверить жизнь и безопасность каждого пассажира. В соответствии с решением Антитеррористической комиссии города Москвы, диспетчерские службы такси (агрегаторы) начнут передавать цифровой профиль работающих водителей в нашу Региональную навигационно-информационную систему», – добавили в ведомстве.

В систему будут вносить ФИО водителей, данные о водительском удостоверении, месте трудоустройства, страховом полисе, наличии техосмотра, стаже, номере разрешения на осуществление деятельности, сведениях о прохождении медосмотра.

«В ближайшее время мы заключим соответствующие соглашения на передачу этих данных с агрегаторами такси. Это позволит создать цифровой профиль водителя, который в дальнейшем будем подтверждаться в отдельном приложении. Мы первые в России будем так глубоко заниматься таксомоторными перевозками», – пояснили в департаменте.

Никакие данные о пассажирах и их поездках никуда передаваться не будут, заверили в ведомстве.

Ранее «Яндекс» провел исследование, согласно которому автомобиль в Москве стоимостью до 1 млн рублей оказался выгоднее, чем использование такси или каршеринга.