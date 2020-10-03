В ВСУ отреагировали на сообщения о крушении Ан-26 из-за самолета с сыном командующего

Заявление главы Харьковской области Алексея Кучера о возможном влиянии на крушение Ан-26 приоритетной посадки самолета с сыном командующего ВСУ Сергея Дроздова является ложью, заявили в командовании воздушных сил Украины.

«Это откровенная ложь и манипуляция! <...> Призываем не поддаваться на манипуляции и пользоваться данными из достоверных источников. Не дадим превратить эту трагическую историю в чью-то пиар-кампанию», – цитирует РИА «Новости» сообщение украинского ведомства.

Кучер в СМИ заявил, что перед крушением Ан-26 под Харьковом приоритет в посадке мог получить другой самолет. После запроса разрешения посадки пилот получил ответ лишь через минуту. По его данным, это произошло из-за того, что посадили другой борт, несмотря на то, что было известно о неполадках с двигателем Ан-26.

На прошлой неделе в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщила, что из 27 находившихся на борту Ан-26 погибли 25 человек, а двое курсантов, по данным губернатора Харьковской области Алексея Кучера, спаслись. Позже президент страны Владимир Зеленский сообщил, что выжить удалось только одному курсанту – Вячеславу Золочевскому, второй скончался.

Власти страны рассматривают четыре основных версии авиакатастрофы, в том числе неисправность самолета, а также ненадлежащую подготовку борта к полету. Сообщалось, что были извлечены «черные ящики» упавшего в городе Чугуеве в Харьковской области самолета.