Роспотребнадзор назвал спокойной ситуацию с COVID в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве спокойная, ее удалось стабилизировать, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

«Я не могу не сделать акцент на том, что на сегодняшний момент у нас ситуация в городе спокойная, и тот прирост заболеваемости и индекс и коэффициент распространения у нас на сегодняшний момент гораздо ниже, чем это было в самом начале октября и даже начиная с середины сентября. По ситуации, которую мы сегодня фиксируем, мы можем сказать, что нам удалось ее стабилизировать», – передает РИА «Новости» слова Андреевой на заседании Мосгордумы.

Напомним, во вторник СМИ сообщили, что в Москве, которая лидирует по числу заразившихся COVID-19, коронавирусом переболел или болеет в данный момент каждый 30-й житель города.

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