Коронавирусом переболел каждый тридцатый москвич

В Москве, которая лидирует по числу заразившихся COVID-19, коронавирусом переболел или болеет в данный момент каждый 30-й житель города, сообщают СМИ.

На основе данных Росстата и оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса РИА «Новости» подсчитало, что с коронавирусом столкнулись 3,2% населения Москвы или почти каждый тридцатый ее житель.

Так, по данным на утро вторника, в Москве зафиксировано 405,35 тыс. заболевших, из них 296,47 тыс. выздоровели, 6,5 тыс. скончались, а 102,38 тыс. болеют сейчас. При этом, по данным Росстата о численности постоянного населения города, на 1 января 2020 года в столице проживали 12,7 млн человек.

На втором месте по охвату населения коронавирусом идет Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, где заразились 1,64% жителей, хотя по числу заболевших в разрезе страны регион занимает только седьмое место с 27,5 тыс. случаев. На третьем месте – Нижегородская область с 1,25% заразившихся при общем населении 3,2 млн человек.

В Московской области болеют или переболели 1,1% жителей при населении 7,7 млн человек. В Санкт-Петербурге, который занимает следующее, пятое, место, отрыв небольшой – диагноз соответствующий поставили 1,08% горожан, однако проживают там на 2,3 млн человек меньше – 5,4 млн.

Следом идет Воронежская область с 1,03% заболевших жителей, всего в регионе насчитывается 2,3 млн человек. При этом в следующей, Иркутской области, проживают 2,4 млн человек, но с коронавирусом там столкнулись менее 1% – 0,98%.

В Красноярском крае COVID охватил 0,88% населения при общей численности жителей 2,9 млн человек.

Девятое место занимает Свердловская область, где живут 4,3 млн человек, из них коронавирусом заразились 0,81%. При этом по количеству заболевших регион находится на пятом месте с 35,1 тыс. заболевших.

В последнем в рейтинге субъекте – Ростовской области, заболели 0,7% жителей при общем населении региона 4,2 млн человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.