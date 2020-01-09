Следствие предложило назначить пойманной с наркотиками актрисе Бочкаревой штраф

Следственные органы постановили прекратить уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, обвиняемой в незаконном хранении наркотических средств, и назначить ей вместо этого штраф, сообщили в пресс-службе Преображенского суда Москвы.

«В суд поступило дело в отношении Бочкаревой Натальи Владимировны с постановлением органов предварительного следствия о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы. Уточняется, что дата рассмотрения постановления еще не назначена.

Напомним, в конце декабря уголовное дело в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»), было передано в суд.

В сентябре СМИ сообщали о задержании Бочкаревой с наркотиками в белье, было опубликовано видео задержания. Сама актриса назвала эту информацию ложью.

Позже Бочкареву также лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовали на 30 тыс. рублей за отказ проходить медосвидетельствование.