МИД Австрии ответил на сообщения о причастности России к кибератакам

Представитель МИД Австрии Петер Гушельбауэр опроверг причастность России и Турции к кибератакам на внешнеполитическое ведомство, сообщила телерадиокомпания ORF.

Гушельбауэр подчеркнул, что сообщения о «российском следе» являются чистой спекуляцией, передает РИА «Новости».

Ранее МВД и МИД Австрии сообщили, что подверглись хакерским атакам. Власти Австрии не исключили, что за этим может стоять некое государство. После этого в австрийском издании Kronen Zeitung появились утверждения о «причастности» России к инциденту.

При этом посол России в Австрии исключил причастность Москвы к кибератакам. По словам дипломата, материал Kronen Zeitung является «наглядным примером распространения фейковых новостей». Глава дипмиссии также отметил, что издание не привело ни одного факта в подтверждение своей версии.

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