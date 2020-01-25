Побывавший в России китайский журналист понял, почему Наполеон проиграл

Китайский журналист, странствующий фотограф из городского округа Наньчан поделился впечатлениями от поездки в Россию. По его словам, поездка помогла понять, почему Наполеон потерпел поражение в России и как русские смогли одержать окончательную победу в тяжелейшей Великой Отечественной войне.

Журналист отметил, что в первую очередь он многое узнал об истории России, особенно царского периода, которая раньше ему была мало знакома. «Я был глубоко впечатлен быстрым подъемом Российской империи, главным образом благодаря ряду реформ в эпоху Петра Великого», – приводит содержание его статьи «ИноСМИ».

Он отметил, что глубокое влияние на нашу страну имеет церковь, которая, по его словам, воплощает россиян веру в то, что «духовная сила всегда сильнее физической».

Русский народ очень почитает своих героев, отметил журналист.

«В годы Великой Отечественной войны было убито 15 командующих армиями и два начальника штаба армии фронта, многие из которых были талантливыми командирами. Среди высшего командования было так много погибших, что же говорить о простых солдатах. Они внесли великий вклад в войну, отдав свои драгоценные жизни», – говорится в статье.

Автор отмечает, что многие погибли, так и не получив медали и звания, имена многих остаются неизвестными. «Поэтому русский народ выразил самое глубокое уважение этим неизвестным героям», – пишет он, рассказывая о посещении Могилы Неизвестного солдата на Красной площади. «Я обратил внимание, как обычные россияне с искренним уважением возлагали венки, почитая память неизвестных героев», – добавляет китайский журналист.

По его словам, россияне «ревностно охраняют» Санкт-Петербург и памятники архитектуры в этом городе. Он также обратил внимание на патриотические воспитание детей и молодежи.

Журналист обратил внимание на богатство России ресурсами и заметил умение страны их беречь и расходовать экономно. Так, его удивило, что мыть автомобили можно только на автомойках, где вода используется повторно. «Хотя в России не наблюдается нехватка воды, русские придают большое значение экономии водных ресурсов», – пишет он.

Журналист указал на то, что россияне «любят свою страну и культуру и уверены в себе». Вместе с тем, он заметил «низкую работоспособность» и «упрямство» российских граждан. «Больше всего нас поразили их дружеские улыбки, серьезность молодежи и искренняя радость детей», – говорится в статье.

«Видя весь этот мир своими собственными глазами, мы смогли понять, почему Наполеон, покоривший всю Европу, потерпел поражение в России. Мы также смогли понять, как русские смогли одержать окончательную победу в тяжелейшей Великой Отечественной войне. Мы также смогли разобраться, почему даже после распада Советского Союза и девальвации рубля, в этот тяжелый период россияне все еще могли организованно стоять в очереди за хлебом… Патриотичные, уверенные в себе, выносливые, образованные – вот почему русский народ такой могучий», – заключил китайский журналист.

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