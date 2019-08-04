У границ Таджикистана произошло сильное землетрясение

На северо-востоке Афганистана, в 30 км западнее границы с Таджикистаном, произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло в афганском регионе Гиндукуш, передает ТАСС.

Очаг подземных толчков располагался в 84 км к юго-востоку от столицы афганской провинции Бадахшан, города Файзабад, и в 30 км западнее города Ишкашим (на границе с Таджикистаном). Эпицентр землетрясения находился на глубине 212 км.

В пятницу мощное землетрясение произошло у острова Суматра в Индонезии.