У острова Суматра в Индонезии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов индонезийского острова Суматра, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Власти Индонезии объявили об угрозе цунами, передает Reuters.

Землетрясение было зафиксировано в 12.03 по времени UTC (15.03 мск), передает РИА «Новости».

Эпицентр толчков располагался в 205 километрах к юго-западу от населенного пункта Пандегланг, очаг залегал на глубине 10 километров.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

В конце июля землетрясение магнитудой 5,2 произошло на острове Крит.