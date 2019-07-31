На Крите произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на острове Крит, информация о пострадавших или ущербе не поступала, сообщает греческое государственное телевидение (ЭРТ) со ссылкой на данные афинского Геодинамического института.

Эпицентр землетрясения, произошедшего в 7.39 по местному времени (совпадает с московским), находился в 31 км к юго-востоку от города Ираклиона, передает ТАСС.

По оценке, глубина залегания очага составила около 66 км. Сообщений о пострадавших или ущербе нет.

Отмечается, что землетрясение ощущалось не только на Крите, но и на многих других островах в южной части Эгейского моря.

Ранее землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки.