«Азов» заявил об убийстве четверых и пленении одного ополченца

В ночь на четверг члены нацбатальона «Азов» (запрещена в России) якобы выявила диверсионно-разведывательную группу ополченцев на Светлодарской дуге, четыре бойца ДНР были убит и еще один взят в плен, сообщила пресс-служба «Операции объединенных сил» Украины.

Утверждается, что члены «Азова» заметили подозрительную группу людей, которая двигалась по серой зоне и якобы пыталась проникнуть на позиции ВСУ, сообщает «Страна».

В результате непродолжительного боя с ДРГ ополченцев, как заявили в ВСУ, четыре «диверсанта» были уничтожены, еще один ранен и взят в плен. Ему оказали первую медицинскую и специализированную помощь.

Утверждается, что во время допроса пленный рассказал, что группа вышла в серую зону для диверсионных действий и срыва перемирия, в чем якобы планировалось обвинить украинскую сторону.

Ранее в ДНР сообщили, что в Донбассе трое ополченцев попали в плен при столкновении с боевиками националистической украинской организации «Азов».