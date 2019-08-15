США сообщили о взрыве на орбите европейской ракеты

Взрыв на орбите Земли третьей ступени европейской ракеты Ariane 4 зафиксировала служба контроля космического пространства ВВС США.

По сообщению 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США, ступень ракеты Ariane 4 взорвалась на орбите 22 июля примерно в 12.17 мск, передает РИА «Новости». Всего было обнаружено семь обломком, при этом ступень взорвалась не из-за столкновения с другим объектом.

До разрушения ступень находилась на орбите с минимальной высотой 1 тыс. 404 километра и максимальной 1 тыс. 296 километров.

В настоящее время количество опасных космических объектов, диаметр которых превышает 1 см, составляет от 600 до 700 тыс.

В конце марта премьер-министр Индии заявил, что страна успешно испытала собственное противоспутниковое оружие, сбив аппарат на низкой околоземной орбите.

После этого сообщалось, что обломки уничтоженного индийского космического аппарата не угрожают безопасности МКС, но могут создать угрозу при запуске на орбиту грузового корабля «Прогресс МС-11». Однако позже в Минобороны заявили, что угроза для МКС все-таки есть.

Напомним, в апреле в России придумали способ ловить космический мусор «лассо».

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