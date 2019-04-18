Обломки сбитого индийского спутника создали угрозу для МКС

Обломки космического аппарата, сбитого Индией в рамках испытаний противоспутникового оружия, в ближайшее время могут создать угрозу для МКС, сообщил помощник главы отделения Главного центра разведки космической обстановки Минобороны Роман Фаттахов.

«27 марта у нас Индия успешно провела испытания противоспутникового оружия, в результате разрушения космического аппарата образовалось более 100 фрагментов в диапазоне высот от 100 до 1000 километров, орбита очень близкая к МКС, что в ближайшем (времени) может создать угрозы», – сообщил Фаттахов, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что обломки уничтоженного при испытаниях индийского космического аппарата не угрожают безопасности МКС, но могут создать угрозу при запуске на орбиту грузового корабля «Прогресс МС-11».