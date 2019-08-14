Названы причины отмены визита кораблей ВМС США в Гонконг

«Китай активно раскручивает тему иностранного вмешательства в беспорядки в Гонконге. Потому у запрета на визит кораблей США есть цель показать, что в протестах виноваты американцы», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Александр Лукин, комментируя запрет двум кораблям ВМС США заходить в порт Гонконга, последовавший со стороны Китая.

«Визит кораблей ВМС США был запланирован в рамках символического военного сотрудничества. Поскольку в Гонконге сейчас сложная политическая ситуация, идут волнения, Китай решил этот визит отменить, – рассказал директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО, доктор исторических наук Александр Лукин. – У Китая есть теория, что демонстрации в Гонконге каким-то образом связаны с США. И у запрета на вход кораблей есть цель показать, что американцы каким-то образом в этом виноваты».

Китай таким жестом демонстрирует, что не допустит вмешательства в дела Гонконга. Такая реакция понятна с учетом того, что радикально настроенные участники протестов порой демонстрируют флаги США и Великобритании, пояснил собеседник.

«Чтобы избежать какой-нибудь акции в порту, и чтобы протестующие не восприняли заход американских кораблей, как акт поддержки их выступлений, визит был отменен. Хотя, конечно, напрямую это никак не связано. Существует план военного сотрудничества, который исполняется. Скорее всего визит не отменят окончательно, он будет перенесен», – предположил эксперт.

«Недавно были широко растиражированы фотографии сотрудницы американского консульства в Гонконге, которая встречалась с представителями оппозиции. В китайской прессе тут же написали, что это свидетельствует о вмешательстве США в дела Гонконга. Официальный Пекин хочет этим показать, что будет и дальше активно препятствовать любым попыткам вмешиваться в свои внутренние дела», – резюмировал Александр Лукин.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, китайские власти не разрешили войти в порт Гонконга десантному кораблю-доку «Грин бей» и ракетному крейсеру «Лэйк Эри» ВМС США. Первый намеревался посетить Гонконг до конца августа, второй – в сентябре.

Кроме того, Пекин в очередной раз настоятельно призвал США «прекратить совать нос» в дела Гонконга.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов.

Ранее канцелярия МИД Китая в Гонконге сделала представление и выразила протест представительству генконсульства США из-за контактов работников дипмиссии с лидерами организаций, выступающих за «независимость» Гонконга.

Напомним, 9 августа официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин посоветовала своей коллеге из Госдепа Морган Ортагус обдумать свои заявления, а не нападать с обвинениями в попытке прикрыть факты вмешательства США в дела Гонконга.