Появились данные о сбитом российским «Панцирем» боевом самолете в Ливии

Средствам ПВО Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара удалось уничтожить МиГ-23УБ в окрестностях города Тархуна в 80 километрах к югу от столицы страны. В Сети сообщили, что истребитель был сбит доставленным из ОАЭ российским комплексом «Панцирь-С1».

В Сети появились фотографии и видеокадры с места падения летательного аппарата. Видны его обломки с опознавательными знаками Правительства национального согласия.

Footage of #GNA air force MiG-23UB which was downed today by #LNA over #Tarhunah, there is big possibility that #LNA used Pantsir-S1 medium-range surface-to-air missile system in this operation pic.twitter.com/oVwxWXW8Uj — Mohamed Mansour(@Mansourtalk) 4 июля 2019 г.

Находившиеся на борту летчики погибли, пишет «Российская газета».

Издание напоминает, что о прибытии в Ливию «Панциря» сообщалось около двух недель назад. Утверждалось, что его доставили на борту транспортного самолета С-17А ВВС ОАЭ.

Если информация о применении «Панцирь-С1» подтвердится, можно говорить о первом успешном боевом применении такого ЗРПК в этой стране, подчеркивает «РГ».

Накануне Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Хафтара объявила об уничтожении центра управлениями беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), расположенного на аэродроме Митига близ Триполи.