Нафтогаз потребовал от России 5,2 млрд долларов из-за Крыма

«Нафтогаз Украины» подал в суд в Гааге иск с требованием взыскать с России 5,2 млрд долларов из-за потери активов в Крыму, сообщила пресс-служба украинской госкомпании.

В сообщении указывается, что в коне июня НАК «Нафтогаз Украины» и предприятия, входящие в группу «Нафтогаз», «подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов (...) в Крыму», передает РИА «Новости».

«Группа «Нафтогаз» просит суд обязать Россию выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долларов», – говорится в сообщении.

Ожидается, что решение о компенсации будет вынесено не раньше конца 2020 года.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

В марте 2019 года стало известно, что украинская сторона получила «позитивное» решение арбитражного трибунала в Гааге по иску против России о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму.

Сообщалось, что «Нафтогаз» планирует потребовать от России «возвращения» 8 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что для получения компенсаций Украине придется признать Крым российским.