Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе

В Донбассе украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт, требуя улучшения материального обеспечения личного состава, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«В первом батальоне 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении работает совместная следственная группа СБУ, военной службы правопорядка и военной прокуратуры по факту открытого неповиновения приказам командования, а также призывам к невыполнению приказов организованной группой боевиков в количестве 16 человек», – приводит РИА «Новости» слова представителя Народной милиции ДНР.

Зачинщиком неповиновения стал старший матрос Роман Бондаренко, призывавший сослуживцев прекратить исполнение указания руководства «до приведения в соответствие норм вещевого и продовольственного снабжения на передовых позициях», отметил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР.

При этом ранее Бондаренко был на хорошем счету у командования, добавил Басурин.

Накануне стало известно, что штаб украинской «Операции объединенных сил» решил вывести с позиций подразделения националистического полка «Азов» (ультраправой группировки, на многих лидеров и участников которой в России заведены уголовные дела).