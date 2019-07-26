Украина пожаловалась на «сеансы освещения» с кораблей ФСБ России

Украина выразила обеспокоенность «необычными сеансами освещения» катеров ее морской охраны государственной пограничной службы с кораблей Береговой охраны ФСБ России в Азовском море.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы так называемой операции объединенных сил в Донбассе.

В сообщении уточняется, что освещение украинских катеров осуществляется «лучом зеленого цвета».

«Так называемые сеансы освещения продолжаются по несколько минут», – говорится в заявлении пресс-службы «ООС».

Уточняется, что «необычные явления» наблюдаются на протяжении последних двух суток «примерно в одинаковые временные периоды, после 21.00, в Мариупольском районе Азовского моря».

Вместе с тем украинская сторона признает, что вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано. При этом в Киеве заверили, что приняли «соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала».

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали судно «Норд» под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан бежал с Украины и самостоятельно вернулся в Крым.

Москва заявила, что действия Киева являются «морским терроризмом». Россия усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря, на что украинская сторона стала жаловаться, упрекая Москву в «жесткой политике задержания и осмотра судов». В ФСБ России подчеркивали, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом. Там также отмечали, что не получали претензий от судовладельцев.