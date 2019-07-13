Познер объявил себя настоящим патриотом

Телеведущий Владимир Познер объяснил, что считает патриотизмом, и назвал себя настоящим патриотом России.

«(…) я критикую многие вещи в России. Но я считаю себя патриотом, настоящим патриотом. Я радуюсь успехам, но возмущен, когда что-то делается неправильно. И считаю, что так и надо делать. В этом я абсолютно убежден», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Для меня патриотизм не заключается в том, чтобы кричать «Ура!» и что лучшее у нас, мы и т.д. Патриотизм прежде всего заключается в борьбе с тем, что плохо в стране. Потому что я ее люблю и хочу, чтобы было хорошо», – пояснил он.

По словам журналиста, скрывать плохое в стране – это «самое плохое, что можно делать, потому что это загоняется внутрь и становится только хуже».

«Есть квасной патриотизм, это известное русское выражение, здесь патриотизм как раз в этом заключается – кричать ура, говорить, что все хорошо, и если говорить, что что-то плохо, то ты не патриот, ты русофоб», – добавил он.

Накануне Познер рассказал о разительном отличии взглядов американских граждан и жителей Европы на вопрос о степени вовлечения государства в жизнь людей.