Познер назвал радикальное отличие американцев от европейцев

Телеведущий Владимир Познер рассказал о разительном отличии взглядов американских граждан и жителей Европы на вопрос о степени вовлечения государства в жизнь людей.

Познера спросили о том, какая модель государственного вовлечения в жизнь граждан возможна в России: скандинавская, предполагающая высокие налоги и цены, но бесплатное образование и медицину, или американская, которая возлагает ответственность за образование и медицину на самого гражданина, но предполагает «больше свободы и возможностей».

«Я не политик, чтобы говорить о том, по какому пути двигаться России», – приводится ответ журналиста на сайте «Познер Online».

Вместе с тем, указал он, есть большое отличие между взглядами граждан США и жителей Европы. «Глубокое убеждение большинства американцев в том, что государству не следует лезть в их личные дела, радикально отличается от взгляда европейца, которого придерживаются россияне: мол, государство должно брать на себя функцию заботы о человеке», – сказал Познер.

Ранее Познер не согласился с мнением о том, что 90-е годы в России были периодом «тотальной свободы».