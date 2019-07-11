Названа фраза, которую Меркель шептала во время приступа дрожи

Специалист по чтению по губам Джудит Хартер сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.

Хартер уверена, что во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине Ангела Меркель, когда ей стало плохо, шептала фразу «я справлюсь». Об этом эксперт рассказала радиостанции Antenne Bayern, передает РИА «Новости».

Напомним, 10 июля канцлер Германии Ангела Меркель в третий раз за последний месяц испытала приступ дрожи в ходе официального мероприятия. Позже представитель правительства ФРГ сообщил, что самочувствие Меркель в норме.

Однако на следующий день на встрече с премьером Дании Метте Фредериксен канцлер Германии слушала гимны стран сидя.

Это уже третий за месяц случай недомогания у канцлера Германии. В июне Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, тогда она объясняла свое состояние обезвоживанием.

А через несколько дней ситуация повторилась на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.