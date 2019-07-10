Медведчук назвал Януковича предателем

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что не общается с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, потому что считает его предателем.

«Янукович никогда не был пророссийским, он был «проянуковичевским». Он, (Николай) Азаров (бывший премьер Украины – прим. ВЗГЛЯД.) – они два года врали про «европейский выбор» для страны, нагло и цинично врали. Это они довели страну. Я с предателями не общаюсь. У меня принцип жизненный такой», – написал Медведчук в своем Twitter.

Ранее Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам лишения свободы. Это дело является лишь одним из целого ряда дел, которые власти Украины завели против экс-президента страны.