Азаров раскритиковал Януковича за «мягкотелость» во время протестов на Майдане

Бывший премьер Украины Николай Азаров раскритиковал экс-президента страны Виктора Януковича за «беспрерывную уступчивость и мягкотелость» во времена беспорядков на майдане Незалежности в 2014 году.

«Ясно, что был взят курс на вооруженный захват государственной власти. С этого момента надо было действовать так, как действует, например, [президент Франции Эмануэль] Макрон во Франции: бастуете, протестуете – вот вам место, протестуйте. Но когда вы пытаетесь захватить органы государственной власти, вы должны нести за это ответственность и наказание», – заявил Азаров в интервью телеканалу «112 Украина».

Он выразил уверенность, что Януковичу необходимо было действовать решительно.

«И я об этом говорил откровенно Януковичу. Говорю, вот эта вот твоя беспрерывная уступчивость и мягкотелость приводит к тому, что люди наглеют и не считаются с властью. К тому времени были захвачены уже здания областных государственных администраций и здание СБУ во Львовской области, Ивано-Франковской области, Тернопольской», – сказал Азаров.

Напомним, 21 февраля 2014 года Янукович и лидеры украинской оппозиции подписали соглашение об урегулировании кризиса на Украине. На следующий день на Украине произошел государственный переворот.

Сам Янукович заявил впоследствии, что в феврале 2014 года европейские лидеры, которые выступили в качестве гарантов его соглашения с оппозицией об урегулировании кризиса, обманули и предали его, «кинули, как лоха».