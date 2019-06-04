Флаги Литвы вывесили в Тель-Авиве вместо флагов ЛГБТ

Накануне запланированного в Тель-Авиве мероприятия Tel Aviv Pride Week вместо флагов ЛГБТ-сообщества случайно вывесили флаги Литвы.

Флаги появились в городе в понедельник перед проведением гей-парада. Об этом сообщает портал Reddit, а также израильское издание Ynet.

Пользователи Сети отметили, что к утру вторника флаги балтийской республики заменили на флаги ЛГБТ, однако новость о перепутанных флагах вызвала широкий резонанс.

Tel Aviv Pride Week – это ежегодная серия мероприятий, которая посвящена жизни израильского ЛГБТ-сообщества. В этом году это событие состоится с 9 по 15 июня.