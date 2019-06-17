Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Фантастический боевик «Люди в черном: Интернэшнл» собрал 240,6 млн рублей в кинотеатрах России и других странах СНГ за первые четыре дня показа и стал лидером проката по итогам выходных.

Такие данные приводит портал kinobusiness.com.

Новые «Люди в черном» режиссера Ф. Гэри Грея не продолжают первую трилогию, однако сценарий также написан по мотивам одноименных комиксов. Главные роли исполнили Крис Хемсворт и Тесса Томпсон, известные по ролям Тора и одной из валькирий в «Мстителях».

Вторую строчку в рейтинге занял мультфильм «Тайная жизнь домашних животных – 2» с результатом более 121 млн рублей за минувшие выходные и 1,3 млрд рублей за все время показа (премьера состоялась 30 мая).

Замыкает тройку лента «Аладдин» режиссера Гая Ричи по мотивам знаменитого мультфильма студии Disney. Вышедшая 23 мая картина собрала за минувшие выходные более 75 млн рублей.