Главу Московского отдела СК на воздушном и водном транспорте арестовали за взятку

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО главу Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) СК России, который обвиняется в получении взятки.

«Постановлением Пресненского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 30 июля, в отношении обвиняемого Дмитрия Коровина. В ходе заседания Коровин вину не признал», – сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников ТАСС.

Уточняется, что в скором времени суд также рассмотрит подобные ходатайства в отношении двух других фигурантов дела – подчиненного Коровина Александра Ашуркова и адвоката Алексея Невзорова.

Ранее следствие установило, что должностные лица следственного подразделения ММСУТ СК России вступили в сговор с адвокатом из адвокатской палаты Республики Крым с целью получения взятки от фигуранта уголовного дела за выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов.

30 мая фигуранты были задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

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