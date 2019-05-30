Задержан глава следственного отдела Москвы на воздушном и водном транспорте

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело в отношении главы Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте СК (ММСУТ СК), его подчиненного и адвоката адвокатской палаты республики Крым.

«По данным следствия, должностные лица следственного подразделения ММСУТ СК России вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки от фигуранта уголовного дела. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов в рамках расследуемого дела. 20 мая 2019 года адвокат получил взятку в размере 1 млн рублей, которые они распределили между собой», – сообщается на сайте ведомства.

Фигурантов задержали 30 мая в ходе совместной работы следователей и сотрудников УФСБ по Москве и области, на данный момент с ними проводятся следственные действия, устанавливаются иные причастные к совершению преступления.

Уголовное дело возбуждено по п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»), отмечает СК.