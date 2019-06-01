Опубликовано фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил «Дворец школьников» в Пхеньяне, где северокорейские СМИ запечатлели его в окружении девочек в слезах.

Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) разместило его фотографию в окружении рыдающих детей, передает РИА «Новости».

ЦТАК разместило фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей https://t.co/mX6a4Lr0Mk pic.twitter.com/Mr9l4OG9R5 — РИА Новости (@rianru) 1 июня 2019 г.

На фотографии видно, как северокорейский лидер устроился на небольшом стуле, сведя пальцы рук на груди. Лидера окружают девочки в гимнастических купальниках, и практически каждая из них плачет. Рядом с лидером было не менее 30 детей, и ни один ребенок не улыбался.

СМИ отмечают, что такой стала реакция школьников на личную встречу с «глубокоуважаемым представителем высшей власти».

Также в статье говорится, что Ким Чен Ын подверг резкой критике проектировщиков Дворца, а также всех, кто участвовал в реконструкции здания. Лидер КНДР назвал их «самыми настоящими халтурщиками» и обвинил в «формализме наряду с приспособленчеством».

Технические проектирования залов абсолютно не соответствуют, по словам северокорейского политика, ни их предназначению, ни конечным целям объекта сферы образования.

Напомним, Ким Чен Ын в конце апреля посетил Владивосток, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД