Российскую «базу по подготовке китов-шпионов» сняли со спутника

В Сети появились коммерческие спутниковые снимки, на которых якобы видны белухи на базе Оленья Губа ВМФ России.

Утверждается, что снимки эти появились примерно тогда же, когда у берегов Норвегии обнаружили белуху, приплывшую из России. Фотографии публикует портал H.I. Sutton.

На снимках отмечены так называемые китовые фермы, расположенные рядом с исследовательским судном «Янтарь». На первом снимке одна из них открыта, другая – накрыта. На другом снимке обе «фермы» открыты, при этом авторы портала обнаружили и очертания белухи.

Портал пишет, что на этой базе ВМФ размещаются подводные лодки специального назначения 29-й отдельной бригады. Речь идет о «подводных лодках-шпионах», пишет H.I.Sutton: БС-64 «Подмосковье», БС-136 «Оренбург», а также маломагистральных АПЛ глубокого погружения, которые они несут – в частности, «Лошарик». Там же находится, по данным портала, исследовательское судно «Янтарь».

В мае адмирал Вячеслав Попов, возглавлявший Северный флот ВМФ в 1999–2001 годах, заявил, что там не используют белух, а обнаруженный у берегов Норвегии кит, вероятнее всего, имеет отношение к ученым.

В конце апреля норвежские СМИ сообщали, что у северного побережья страны рыбаки обнаружили белуху, к голове которого была прикреплена стяжка с креплением для камеры GoPro, а на ремне было написано Equipment St.Petersburg. Этого кита успели заподозрить в шпионаже в пользу России, однако позднее Fiskeribladet написала, что белый кит использовался для дельфинотерапии в российском центре.